IL TRENINO ORIGINALE - È il 15 ottobre del 1994 quando il Bari sbanca San Siro contro l'Inter. Tovalieri, Guerrero, Pedone, Bigica, Manighetti e Montanari sorprendono tutti inginocchiandosi uno in fila all'altro. Nasce il trenino. Un cult poi imitato da tantissimi e citato anche dal neopromosso Bari di oggi. "Venne in mente a Guerrero, che praticava questa esultanza già in Colombia" - la genesi raccontata da Tovalieri.

11 ANNI FA L'ULTIMO BARI IN SERIE A: DOVE SONO OGGI QUEI GIOCATORI?