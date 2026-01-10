Macclesfield, impresa storica: squadra di sesta serie batte il Crystal Palace in FA Cup
Il Macclesfield, club di sesta serie allenato da John Rooney, fratello di Wayne, batte 2-1 il Crystal Palace al terzo turno di FA Cup. I gol di Dawson e Buckley-Ricketts firmano un’impresa storica: il club, rifondato nel 2020, è il primo dal 1909 a eliminare i detentori del trofeo pur non facendo parte del calcio professionistico. E non è l’unica curiosità di questa favola inglese…
- Chi ha firmato l’impresa? Un Rooney. Ma non Wayne. Alla prima vera esperienza in panchina dopo il ritiro, John, fratello minore dell'ex calciatore del Manchester United, ha regalato un giorno indementicabile al Macclesfield, entrando di diritto nella storia
- E Wayne Rooney era presente... Ha seguito la partita dalla tribuna per la 'BBC'. Nel post gara si è commosso parlando del fratello: "È incredibile vederlo raggiungere questo obiettivo. Non allena da molto, sono così orgoglioso di lui".
- Invasione di campo e festa grande dopo il triplice fischio: il Macclesfield è la prima squadra “non-league” a eliminare i detentori della FA Cup dal 1909. Il Crystal Palace, che solo 238 giorni fa alzava il trofeo a Wembley, è stato eliminato dalla squadra con il ranking più basso rimasto in gara (ci sono 117 posizioni di differenza tra i due club...)
- Isaac Buckley-Ricketts, autore del gol del 2-0 contro il Crystal Palace, è uno dei profili più interessanti del Macclesfield. Cresciuto nel settore giovanile del Manchester City, è stato di proprietà dei Citizens dal 2014 al 2019 e ha vestito la maglia dell'Inghilterra fino all’U20
- Un'impresa che non sarebbe stata possibile senza quest'uomo: Robert Smethurst. Il proprietario del club ha raccontato alla 'BBC' di aver comprato il club dopo quattro giorni di bevute: "Forse non è stata una decisione così terribile, dopotutto. Il problema? Non ricordo nemmeno come l’ho fatto". Ora la sua squadra è ai sedicesimi di FA Cup. "Ho già prenotato un viaggio a Ibiza per i ragazzi. Non subito, intendiamoci, ma ci andremo alla fine della stagione", ha aggiunto.
- Il Crystal Palace è stato eliminato da un club che fino al 2020 non esisteva… Quell’anno il Macclesfield Town, fondato nel 1874, falliva per debiti. Poi la rinascita come Macclesfield FC con l’imprenditore Rob Smethurst, tre promozioni in quattro anni e ora l’impresa storica in FA Cup
- Un'impresa nel ricordo di Ethan McLeod. L'ex centrocampista è scomparso lo scorso 16 dicembre 2025 in un incidente stradale mentre rientrava da una trasferta. Omaggi con fiori e uno striscione in suo ricordo sono apparsi prima della partita
- Macclesfield-Crystal Palace 2-1
- Everton-Sunderland 1-1 (1-4 d.c.r.)
- Wolverhampton Wanderers-Shrewsbury Town 6-1
- Cheltenham Town-Leicester City 0-2
- Doncaster Rovers-Southampton 2-3
- Stoke City-Coventry City 1-0
- Sheffield Wednesday-Brentford 0-2
- Newcastle United-Bournemouth 10-9 dcr.
- Fulham-Middlesbrough 3-1
- Ipswich Town-Blackpool 2-0
- Manchester City-Exeter City 10-1
- Burnley-Millwall 5-1
- Boreham Wood-Burton Albion 0-5