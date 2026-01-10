Il Macclesfield, club di sesta serie allenato da John Rooney, fratello di Wayne, batte 2-1 il Crystal Palace al terzo turno di FA Cup. I gol di Dawson e Buckley-Ricketts firmano un’impresa storica: il club, rifondato nel 2020, è il primo dal 1909 a eliminare i detentori del trofeo pur non facendo parte del calcio professionistico. E non è l’unica curiosità di questa favola inglese…