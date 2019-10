Perché il St Pauli ha "cacciato" Sahin Cenk

L’impegno sociale nel DNA

Non solo antirazzismo e il rifiuto della guerra. Il St. Pauli è stato il primo club a schierarsi contro l’omofobia, partecipando al gay pride di Amburgo con un proprio camion dentro la sfilata, e le bandierine del calcio d’angolo (storicamente nere con il teschio) sono diventate arcobaleno, così come la maglia ufficiale di gioco. Un modo per schierarsi nel mondo. È la squadra in Europa con la maggior percentuale di tifose donne, e le pubblicità sessiste sono state bandite dallo stadio. Cosi come in passato un progetto di installare locali di lap dance nei box vip fu stoppato dai tifosi. È una polisportiva maschile e femminile che cura progetti paralimpici e che puntano all’inclusione. Così come sono partner del “Lampedusa St Pauli”, squadra nata ad Amburgo per i rifugiati. Lo stadio è praticamente plastic free, all’ingresso della squadra suona “Hells Bells” degli ACDC, i giocatori sono donatori di midollo, il colore della maglia marrone come le acque non limpidissime dell’Elba. Sono contro la guerra e contro il razzismo da sempre, nei fatti, nei comportamenti prima ancora che nelle parole. Per questo la decisione di separarsi dal loro giocatore Sahin, dopo il tweet del turco a sostegno dell’azione militare di Errdogan contro i curdi, non è estemporaneo o eroico. È semplicemente la volontà di ribadire la propria identità. St Pauli è così, una nave di pirati a difesa di un’isola che c’è. Navigando sempre in direzione ostinata e contraria