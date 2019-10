Saluto militare, le reazioni dei giocatori turchi sui social

In tutto questo i calciatori turchi che militano in squadre europee continuano a esprimere il loro sostegno ad Ankara: il difensore juventino Merih Demiral ha twittato in turco la frase di Ataturk "Felice è colui che si chiama turco". Il centrocampista del Milan, Hakan Calhanoglu ha spiegato cosi' l'esultanza: "Siamo con la nostra nazione al 100%, anche nelle difficoltà". Sui social tifosi delle rispettive squadre ne hanno chiesto la cacciata, come ha fatto il St. Pauli, il club di Amburgo che ha messo alla porta il centrocampista Cenk Sahin (subito ingaggiato dall'Istanbul Basaksehir, la squadra di Erdogan) per un post a favore del presidente turco. Ci sono comunque delle coraggiose eccezioni al sostegno più o meno spontaneo degli atleti turchi all'offensiva in Siria. Tra i calciatori è sceso in campo contro Erdogan l'ex attaccante dell'Inter Hakan Sukur: "La mia è una lotta per la giustizia, per la democrazia, per la libertà e per la dignità umana. Non mi importa di quello che posso perdere se a vincere è l'umanita'". E nella Nba il centro turco dei Boston Celtics, Enes Kanter, si è confermato un grande oppositore del 'Sultano', nonostante le minacce subite. "Non vedo e non parlo con i miei genitori da 5 anni", ha denunciato, "hanno imprigionato mio padre. Ogni giorno ricevo minacce di morte. Sono attaccato, hanno cercato di rapirmi in Indonesia".