Bundesliga: 8^ giornata, i risultati delle partite della domenica

Lo Schalke 04 spreca un'importante chance per balzare in vetta e perde per 2-0 in casa dell'Hoffenheim. Il Colonia vince contro il Paderborn per 3-0

Tanti gli scontri diretti del sabato in Bundesliga, con il Borussia Mönchengladbach sconfitto dal Borussia Dortmund e agganciato in vetta dal Wolfsburg. Non ne approfittano il Bayern Monaco e il Lipsia, che pareggiano e restano a -1 dal primo posto. Solo due le partite della domenica. Lo Schalke 04 spreca l'opportunità di scavalcare cinque squadre in un colpo solo e prendersi la vetta della classifica, perdendo per 2-0 contro l'Hoffenheim. In chiave salvezza importante successo del Colonia sul Paderborn.

I risultati della domenica

Colonia-Paderborn 3-0

8' Terodde, 59' Schaub, 85' Bornauw

Hoffenheim-Schalke 04 2-0

71' Kramaric, 85' Bebou

Gli altri risultati

Union Berlino-Friburgo 2-0

Werder Brema-Herta Berlino 1-1

Fortuna Dusseldorf-Mainz 1-0

RB Lipsia-Wolfsburg 1-1

Augsburg-Bayern Monaco 2-2

Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach 1-0

Eintracht Francoforte-Bayer Leverkusen 3-0

CLASSIFICA: Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg 16, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, RB Lipsia 15, Friburgo, Schalke 04, Eintracht Francoforte, Bayer Leverkusen 14, Herta Berlino, Hoffenheim 11, Werder Brema 9, Fortuna Dusseldorf, Union Berlino, Colonia 7, Augsburg, Mainz 6, Paderborn 1.