I bavaresi vincono con due gol nell'extratime. Il Monchengladbach vince e aggancia il Lipsia in vetta. Rallentano Schalke e Bayer, psicodramma Eintracht con il Colonia

Turno infrasettimanale importante per le gerarchie della Bundesliga. Dopo il 3-3 del Lipsia a Dortmund nella giornata di martedì, il Borussia Moenchengladbach risponde e porta in vetta insieme agli uomini di Nagelsmann. La squadra di Rose in maniera agevole contro il fanalino di coda Paderborn grazie alle reti di Plea e di Stindl (su rigore) e si porta a quota 34 punti, gli stessi del Lipsia.

Dietro alle due capoliste, il Bayern Monaco guida il gruppo delle inseguitrici. I bavaresi faticano ad avere la meglio del Friburgo: dopo il gol di Lewandowski (19esimo in 16 presenze) e il pareggio di Grifo, decidono i centri in pieno recupero del classe 2001 Zirkzee e di Gnabry. Un colpo esterno, arrivato sul filo di lana, che porta gli uomini di Hans-Dieter Flick a 30 punti, pari con il Borussia Dortmund, quattro lunghezze sotto alla coppia in vetta.

Perdono terreno Schalke 04 (1-1 a Wolfsburg) e Bayer Leverkusen (sconfitto in casa 1-0 dall'Hertha Berlino), ora rispettivamente a 29 e 25 punti in classifica.

Partita incredibile a Francoforte: l'Eintracht va avanti 2-0 al 30', ma poi si butta via. Il blackout del gruppo di Hutter è clamoroso: il Colonia rimonta e vince per 4-2, portandosi momentaneamente fuori (per miglior differenza reti rispetto al Werder Brema) dalla zona retrocessione.

I tabelllini

Bayer Leverkusen-Hertha Berlino 0-1 (highlights)

64' Rekik (H)

Eintracht Francoforte-Colonia 2-4

6' Hinteregger (E), 30' Paciencia (E), 44' Hector (C), 72' Bornauw (C), 81' Drexler (C), 90+4' Jakobs (C)

Friburgo-Bayern Monaco 1-3

16' Lewandowski (B), 59' Grifo (F), 90+2' Zirkzee (B), 90+5' Gnabry (B)

Borussia Monchengladbach-Paderborn 2-0

46' Plea (B), 67' Stindl (B)

Wolfsburg-Schalke 04 1-1

51' Kabak (S), 82' Mbabu (W)

