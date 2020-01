Bundesliga: calendario e orari della 18^ giornata

Prima giornata del girone di ritorno in Germania, dove tra venerdì 17 e domenica 19 gennaio, su Sky Sport sarà possibile vedere ben cinque partite, tutte in diretta.

Torna dunque, dopo un mese di pausa, la Bundesliga, che avrà nell’incontro di venerdì 17 gennaio, a Gelsenkirchen, tra Schalke 04 e Borussia Moenchengladbach il big.match di questo weekend. In classifica, Borussia secondo con 35 punti, Schalke quinto con 30. In vetta c’è il Lipsia, primo a quota 37, che ospiterà sabato l’Union Berlino, mentre i campioni in carica del Bayer Monaco, terzi a quota 33, andranno a Berlino, in casa dell’Hertha.

Venerdì 17 gennaio

ore 20.30, Schalke 04-Borussia Moenchengladbach su Sky Sport Football (telecronaca Pietro Nicolodi)

Sabato 18 gennaio

ore 15.30, Augsburg-Borussia Dortmund su Sky Sport Uno (telecronaca Gianluigi Bagnulo)

ore 18.30, Lipsia-Union Berlino su Sky Sport Arena (telecronaca Pietro Nicolodi)

Domenica 19 gennaio

ore 15.30, Hertha Berlino-Bayern Monaco su Sky Sport Arena (telecronaca Pietro Nicolodi)

ore 18, Paderborn-Bayer Leverkusen su Sky Sport Arena (telecronaca Marco Frisoli)