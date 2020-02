Attesa dalla super sfida all'Allianz Arena contro il Lipsia, seconda della classe a -1 in Bundesliga, la capolista allenata da Flick ha scelto un modo curioso per affacciarsi al weekend. Bavaresi pronti a tutto, pure alle condizioni estreme: ecco i vari Alaba, Boateng e Perisic alle prese con le pozzanghere in allenamento. Il divertimento è assicurato tra chi "plana" semplicemente e chi addirittura prova a colpire il pallone