Bundesliga: 21^ giornata, i risultati delle partite del sabato

Spettacolo nella gara tra Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund: il primo gol di Emre Can non basta ai gialloneri che perdono 4-3 e mancano il momentaneo aggancio alla vetta. In zona salvezza colpo del Mainz sul campo dell'Hertha Berlino di Piatek. Il 21esimo turno si chiuderà con la super sfida di domenica alle 18.00 tra Bayern Monaco e Lipsia

In attesa del big match della domenica tra Bayern Monaco e Lipsia, il sabato di Bundesliga regala grande spettacolo. Soprattutto durante la sfida delle 18.30 tra Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund: partita incredibile con continui ribaltamenti di fronte. Vincono i padroni di casa 4-3 grazie alle reti di Bailey e Bender nel finale. Gialloneri che mancano dunque l'aggancio momentaneo alla vetta e Leverkusen che si porta a -2 proprio dal Dortmund e dal Borussia Monchengladbach, attualmente in zona Champions League. In zona salvezza vittoria del Mainz sul campo dell'Hertha Berlino. Piatek gioca 90 minuti ma non basta e la tripletta dell'ex Palermo Quaison permette alla sua squadra di distanziare Fortuna Dusseldorf, Werder Brema e la zona retrocessione di quattro punti. A ridosso della zona Europa League, importante successo sull'Hoffenheim del Friburgo, che accorcia anche sullo Schalke 04, frenato in casa sull'1-1 dal Paderborn.

I risultati del sabato di Bundesliga

Eintracht Francoforte-Augsburg 5-0 (giocata venerdì)

37' Chandler, 48' Chandler, 55' Andrè Silva, 89' Kostic, 90' Kostic

Wolfsburg-Fortuna Dusseldorf 1-1

13' Zimmermann (F), 50' Steffen (W)

Werder Brema-Union Berlino 0-2

52' Bulter, 72' Bulter

Hertha Berlino-Mainz 1-3

17' Quaison (M), 82' Quaison (M), 84' Bruma aut. (H), 94' Quaison (M)

Friburgo-Hoffenheim 1-0

40' Waldschmidt

Schalke 04-Paderborn 1-1

63' Kutucu (S), 81' Gjasula (P)

Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund 4-3

20' Volland (BL), 22' Hummerls (BD), 33' Emre Can (BD), 43' Volland (BL), 65' Guerreiro (BD), 81' Bailey (BL), 82' Bender (BL)

Borussia Monchengladbach-Colonia (domenica ore 15.30)

Bayern Monaco-Lipsia (domenica ore 18.00)

Classifica: Bayern Monaco* 42, Lipsia* 41, Borussia Dortmund 39, Borussia Monchengladbach* 39, Bayer Leverkusen 37, Schalke 04 35, Hoffenheim 33, Friburgo 32, Eintracht Francoforte 28, Wolfsburg 28, Union Berlino 26, Augsburg 26, Colonia* 23, Hertha Berlino 23, Mainz 21, Fortuna Dusseldorf 17, Werder Brema 17, Paderborn 16

*Una partita in meno