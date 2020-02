Bayern Monaco-Lipsia 0-0: gli highlights. Occasioni ed errori, scontro diretto in parità

Tante occasioni ma nessun gol nello scontro diretto al vertice in Bundesliga. Dopo la 21^ giornata il Bayern rimane in vetta, ma il Lipsia non molla e resta a -1

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng (67’ L. Hernandez), Alaba, Davies; Kimmich, Thiago Alcantara; Muller, Goretzka (85’ Coman), Gnabry (60’ Coutinho); Lewandowski. All: Flick

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Angelino; Sabitzer, Laimer, Adams, Dani Olmo (69’ Schick); Nkunku (82’ Lookman), Werner (93’ Poulsen). All: Negelsmann

Ammoniti: Laimer (L), Upamecano (L), Kimmich (B), Pavard (B)

Il Bayern Monaco fallisce il tentativo di fuga, il Lipsia non molla e rimane aggrappato ai rivali in Bundesliga. Intensità ed equilibrio nello scontro diretto al vertice ed un punto ciascuno per le due squadre. Nessun gol, ma tante occasioni nel big match valido per la 21^ giornata di campionato. All’Allianz Arena partono meglio i padroni di casa, che si fanno vedere dalle parti di Gulacsi con Thiago Alcantara e Lewandowski due volte. Nel finale di primo tempo, in particolare, l’attaccante polacco calcia al volo ma non trova lo specchio della porta da buona posizione: errore non da lui. Dopo il pericolo scampato il Lipsia rientra dagli spogliatoi con un altro spirito e pochi secondi dopo l’inizio della ripresa mette i brividi a Neuer con Sabitzer, che sbaglia un rigore in movimento calciando altissimo. Intorno all’ora di gioco ancora un'incredibile occasione fallita dagli ospiti: questa volta è Werner, servito alla perfezione da Nkunku, a calciare fuori a botta sicura. La risposta di orgoglio del Bayern arriva a 10 minuti dalla fine: Goretzka piazza il pallone all’angolino basso di destra, ma Gulacsi si supera. Alla fine è 0-0 e le due squadre rimangono separate da un punto: il Bayern comanda la classifica a quota 43, il Lipsia alle spalle non molla.