Piatek, primo gol in Bundesliga: completa la rimonta dell'Herta Berlino su rigore. Video

L'attaccante polacco a segno per il definitivo 3-3 su calcio di rigore nella rimonta dell'Herta Berlino sul campo del Fortuna Dusseldorf. Gol pesante per tenere immutate le distanze dei berlinesi dalla zona salvezza. Si tratta della seconda rete dal suo arrivo in Germania dopo quella in Coppa contro lo Schalke

Primo gol in Bundesliga per Krzysztof Piatek. L'ex attaccante del Milan ha firmato un centro decisivo per permettere all'Herta Berlino di completare la rimonta sul campo del Fortuna Dusseldorf, dove la squadra di Jurgen Klinsmann aveva chiuso il primo tempo sotto di tre reti per effetto della doppietta di Kenan Karaman e al centro di Erik Thommy. I berlinesi, sconfitti nel turno precedente dal Colonia per 5-0 e a +6 dal terzultimo posto (occupato proprio dal Fortuna Dusseldorf), hanno reagito nel secondo tempo trovando tra il 64' e il 66' l'autorete di Thommy e il 3-2 di Matheus Cunha. Fino al 3-3 di Piatek al 75': l'attaccante polacco ha raccolto un lancio in profondità ed è stato messo giù in area di rigore dal portiere avversario Kastenmeier. Dal dischetto si è presentato lo stesso Piatek, che ha messo a segno con freddezza il centro del pareggio permettendo all'Herta di mantenere invariato il distacco dalla zona retrocessione.

La gioia per il gol è sui social: "Ben fatto"

Piatek ha festeggiato il centro del 3-3 con un post su Instagram. Poche parole, tanta gioia: "Da nulla a qualcosa! Ben fatto!". Per l'attaccante polacco si tratta della seconda rete con la maglia dell'Herta dopo quella all'esordio negli ottavi di finale di Coppa di Germania, risalente allo scorso 4 febbraio nell'occasione Piatek aveva illuso i suoi trovando la rete dello 0-2 al 39' del primo tempo sul campo dello Schalke con un destro non irresistibile dal limite dell'area, sufficiente per beffare Nubel. Il centro fu però inutile perché nel secondo tempo lo Schalke aveva pareggiato i conti con Caligiuri e Harit e aveva conquistato partita e qualificazione ai tempi supplementari con Raman. Questa volta il centro dal dischetto contro il Fortuna Dusseldorf vale un punto prezioso in chiave salvezza.