Schalke 04, ripresa degli allenamenti in campo: giocatori a due di metri di distanza

Il club tedesco è tornato a svolgere allenamenti in campo, con i giocatori divisi in coppie e a distanza di due metri. Nei giorni scorsi erano stati svolti lavori da casa con i calciatori seguiti in video

Lo Schalke 04 è tornato ad allenarsi, nonostante l'epidemia di coronavirus che sta colpendo tutto il mondo. Naturalmente il club tedesco ha osservato rigorosamente tutte le regole di distanziamento sociale stabilite per limitare la diffusione del contagio dalle autorità locali, che non permettono sedute di allenamento in grandi gruppi. Per questo David Wagner, l'allenatore, ha diviso i giocatori in coppie negli esercizi così da riuscire comunque a svolgere l'attività fisica necessaria per restare in forma, a due metri di distanza l'uno dall'altro. Come altre squadre, anche lo Schalke 04 aveva cominciato con delle sessioni di video-allenamento da svolgere in casa.

Il recupero degli infortuni

Intanto, la Bundesliga ha sospeso il campionato sicuramente fino al 30 aprile. In questo periodo dunque diversi giocatori stanno recuperando dai rispettivi infortuni. Sane, Miranda e Taitague hanno risolto i problemi fisici, mentre è atteso nei prossimi giorni il rientro di Caligiuri, come si apprende dal sito ufficiale dello Schalke 04.