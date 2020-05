Bundes, lo Schalke a caccia di tifosi in Premier

La Bundesliga è pronta a ripartire (da sabato diretta Sky Sport) e allora lo Schalke, con gli altri campionati ancora fermi, ha pensato di andare a caccia di tifosi in altri Paesi. Dove? In Premier League: su Twitter il club ha postato per ogni club un motivo per tifare Schalke

Da sabato (diretta su Sky Sport) la Bundesliga riapre i battenti. Gli occhi d'Europa e del mondo saranno tutti per il campionato tedesco, il primo a ripartire tra i "big five". Consapevole di avere questa vetrina, una sorta di finestra proiettata sul mondo, lo Schalke 04 si è mosso per tempo andando a caccia di nuovi tifosi. Non la solita operazione di marketing ma qualcosa di più originale. Il club della Ruhr ha fatto appello ai tifosi della Premier League invitandoli a sostenere la squadra che attualmente si trova al sesto posto in classifica ed è in lotta per un piazzamento da Europa League, insidiata da Wolfsburg, Friburgo e Hoffenheim.



Ma come poter interessare i tifosi di Premier alle sorti dello Schalke? Il club ha fatto un meticoloso elenco spiegando il motivo per il quale ciascuna squadra inglese dovrebbe tifare per "i minatori".



Ad esempio all'Arsenal è stato ricordato che Mesut Ozil e Sead Kolasinac hanno trovato proprio allo Schalke il loro trampolino di lancio. Al Brighton, così come al Chelsea, è stato fatto appello per gli stessi colori sociali del club, il bianco-blu. Il Burnley è stato tirato in ballo per similitudini storiche: "Come voi abbiamo un passato di città del carbone". Al Crystal Palace è stato ricordato come il suo centrocampista Max Meyer sia cresciuto nelle giovanili dello Schalke. L'Everton è chiamato a sostenere il club della Ruhr per valutare le prestazioni di Jonjoe Kenny, attualmente in prestito proprio ai tedeschi dai Toffees. Il Leicester deve qualcosa allo Schalke per aver acquistato Christian Fuchs, tra i pilastri della vittoria della Premier con le Foxes. Stesso motivo addotto per il Liverpool che ha in squadra un altro ex Schalke come Joel Matip e una precisazione doverosa: "quanto al vostro coach, non lo amiamo particolarmente, ma il nostro allenatore David Wagner è il suo miglior amico".