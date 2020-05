Bundesliga LIVE: la diretta gol della 26^ giornata

Quattro, dunque, le reti segnate nei primi 45' sui 5 campi della Bundesliga in cui si è ripreso a giocare. Partita in discesa per il Borussia Dormtund trascinato dal solito Haaland, che ha ripreso da dove aveva lasciato segnando la prima rete dopo lo stop. In vantaggio a sorpresa il Friburgo sul campo del Lipsia, vince anche il Wolfsburg contro l'Augsburg

BORUSSIA DORTMUND-SCHALKE 2-0 LIPSIA-FRIBURGO 0-1 HOFFENHEIM-HERTHA BERLINO 0-0 FORTUNA DUSSELDORF-PADERBORN 0-0 AUGSBURG-WOLFSBURG 0-1