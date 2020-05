Borussia, Emre Can e Witsel saltano il derby

Due assenze per infortunio annunciate dall'allenatore del Borussia Favre nella prima conferenza stampa post lockdown. Il dg Zorc: "Calciatori contentissimi di ricominciare, ma se qualcuno ha paura può decidere di non giocare"

Arrivo in mascherina, due postazioni distanziate e prima conferenza stampa dopo il lockdown. Il Borussia Dortmund riparte così, con le parole di Favre e del direttore generale Zorc a presentare la sfida contro lo Schalke 04. Un appuntamento atteso, nonostante le mille difficoltà. "I giocatori sono contentissimi di tornare in campo, non appena è stata comunicata la data in cui sarebbe ripartito il campionato hanno mostrato la loro gioia – le parole di Zorc – Abbiamo discusso tanto con loro, se qualche giocatore avrà delle preoccupazioni lasceremo a lui decidere se giocare o meno. Le porte chiuse? Sanguina il cuore a vedere a vedere un derby così senza pubblico. Per questo motivo avremo bisogno di un alto livello di auto-motivazione. Tutti dovranno seguirci da casa, sarà una condizione fondamentale per la ripresa del campionato".