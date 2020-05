L'allenatore dell'Augsburg ha violato la quarantena per andare al supermercato e comprare un dentifricio e una crema. Herrlich si è autodenunciato, non sarà in panchina sabato contro il Wolfsburg (diretta alle 15.30 all'interno di Diretta Gol su Sky Sport Uno). Il club: "Si è scusato per il suo errore, ora sarà sottoposto a test per il Covid-19: dopo due negatività, potrà tornare ad allenare la squadra" CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI LIVE DEL 15 MAGGIO

Heiko Herrlich non sarà alla guida della sua squadra alla ripresa della Bundesliga. Tutta colpa di un'uscita non consentita, direzione supermercato. L'allenatore dell'Augsburg, in carica dal 10 marzo (tre giorni prima dello stop del campionato tedesco per l'emergenza coronavirus) ha infatti infranto il protocollo e la quarantena per recarsi in un market e comprare un dentifricio e una crema. Una leggerezza che l'ex campione d'Europa con la maglia del Borussia Dortmund ha deciso di denunciare, pagando con l'assenza in panchina nella sfida in calendario sabato 16 maggio alle 15.30 alla WWK Arena contro il Wolfsburg. "Ho fatto un errore lasciando l'albergo. Anche se ho seguito tutte le misure di igiene all'uscita e al mio rientro, non sono stato d'esempio per la mia squadra e il pubblico – ha spiegato Herrlich in un comunicato - sarò quindi coerente con le regole e pagherò il mio errore".

Il club: "Ha capito errore, tornerà dopo due test negativi" L'allenatore non sarà quindi in panchina nella sfida al Wolfsburg valida per la 26^ giornata, in cui l'Augsburg dovrà cercare di fare risultato contro una squadra settima in classifica per migliorare il proprio piazzamento in Bundesliga, con 27 punti e la quattordicesima posizione. La società ha comunque apprezzato l'autodenuncia di Herrlich e ha spiegato in una nota ufficiale quali saranno i prossimi passi prima del ritorno alla guida della squadra: "L'allenatore si è rammaricato del suo errore. Nei prossimi giorni verranno effettuati altri test per verificare la sua negatività al Covid-19. Dopo due risultati negativi, Heiko Herrlich riprenderà ad allenare la nostra squadra".