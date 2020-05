La Bundesliga riparte, a porte chiuse e con tante regole di natura igienico-sanitaria da seguire. Una di queste impone il distanziamento di almeno un metro e mezzo tra gli uomini in panchina, situazione che rende impossibile l'utilizzo della classiche panchine. Essendo gli stadi a porte chiuse, le squadre utilizzeranno quindi gli spalti più vicini al campo. Ma, per far ciò, il Lipsia ha riscontrato un problema nella sua Red Bull Arena: non c'è l'accesso diretto dalla tribuna al terreno di gioco. Come permettere quindi ai calciatori che dovranno riscaldarsi o andare in campo di scendere dagli spalti?

In soccorso al club tedesco è arrivato l'aeroporto di Halle/Lipsia, che ha fornito una scaletta. Questa è stata posizionata direttamente sotto la zona della tribuna occupata dai calciatori in panchina, che quindi scenderanno in campo da questa passerella proprio come se dovessero scendere da un aereo. Una soluzione particolare ma efficace per colmare il dislivello di tre metri e mezzo presente tra gli spalti e il terreno di gioco, già messa in pratica nella giornata di venerdì per essere pronti per l'esordio. Il Lipsia riprenderà la corsa per il titolo (è terzo a -5 dal Bayern Monaco) dalla gara contro il Friburgo, che si giocherà proprio alla Red Bull Arena.