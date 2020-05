Union Berlino-Bayern Monaco, dove vedere in tv

La Bundesliga torna in campo e domenica alle ore 18.00 è il turno della capolista Bayern Monaco che fa visita all'Union Berlino. La partita, valida per la 26^ giornata, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football

La Bundesliga torna a essere protagonista in un weekend simbolico per tutti gli appassionati di calcio, con la palla che torna finalmente a rotolare all'interno del rettangolo verde. Si riparte dalla Germania e dalla 26^ giornata in una domenica che segna il ritorno in campo della capolista Bayern Monaco. Dopo le gare del sabato, sono infatti gli uomini di Flick a scendere in campo, facendo visita all'Union Berlino. Bayern che vuole riprendere l'incredibile striscia di 31 punti ottenuti sui 33 disponibili nelle ultime 11 partite, prima dello stop causato dall'emergenza Coronavirus: un filotto di risultati che gli ha permesso di riprendersi la vetta della classifica dopo un inizio complicato. Contro troverà l'Union Berlino, che ha vinto 5 delle ultime 8 gare casalinghe, riuscendo in tutte e cinque le occasioni a mantenere la porta inviolata. Una sfida dunque tutta da vivere, in esclusiva su Sky Sport.

Dove vedere Union Berlino-Bayern Monaco in tv

Union Berlino-Bayern Monaco, sfida valida per la 26^ giornata di Bundesliga, sarà trasmessa in esclusiva da Sky domenica 17 maggio alle ore 18.00 su Sky Sport Uno e Sky Sport Football (satellite e fibra). La telecronaca del match sarà affidata a Massimo Marianella.

Studio pre gara

A partire dalle 17.30 su Sky Sport Football e Sky Sport 24 spazio a Bundesliga Show: lo studio che introdurrà la sfida, condotto da Federica Lodi e con la partecipazione di Riccardo Gentile, Pietro Nicolodi e Niccolò Omini. Ci saranno inoltre studi di approfondimento pre partita con lo "Sky Tech" e la realtà aumentata.. Sky documenterà le fasi di avvicinamento ai match con le immagini delle squadre all’arrivo negli stadi, il loro ingresso negli spogliatoi, il riscaldamento pre partita sul terreno di gioco, oltre alle interviste prima dei 90 minuti.