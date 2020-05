All'interno di una riunione straordinaria, i 36 club di Bundesliga e Zweite Bundesliga hanno approvato l'aumento al numero di sostituzioni possibili per gara. Unica restrizione: non si potranno cambiare più di due giocatori per volta

La Bundesliga pronta a ripartire, con 5 cambi per squadra a disposizione in ogni gara. È la nuova regola approvata dai club e che sarà introdotta a partire dalla 26^ giornata, di scena nel weekend: se ne era discusso nelle ultime settimane e l'IFAB aveva aperto a questa possibilità per agevolare i calciatori chiamati ad affrontare un calendario anomalo. Venerdì è arrivato l'ok definitivo da parte delle 36 società dei primi due campionati tedeschi.

Come funziona la nuova regola

I cambi a disposizione aumentano, le finestre temporali per poterli effettuare invece no. Rimarranno tre, all'interno delle quali ciascun allenatore potrà decidere non più di due cambi per volta fino a un massimo di cinque sostituzioni. L'unica eccezione è costituita dallo spareggio per non retrocedere: in caso di extra-time, alle squadre sarà concessa una quarta finestra per i cambi tra i 90 minuti regolamentari e il primo tempo supplementare oppure tra i due supplementari.

L'appuntamento su Sky

La Bundesliga riparte anche su Sky Sport. La gara tra Borussia Dortmund e Schalke 04, in programma sabato 16 maggio alle ore 15.30, sarà visibile sul canale Sky Sport Football. Su Sky Sport Uno, alle ore 15.20, ci sarà invece Diretta Gol con tutte le gare in contemporanea.