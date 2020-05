Dove vedere Bayern Monaco-Eintracht Francoforte

Il Bayern Monaco torna a a casa a quasi tre mesi dall'ultima volta. I bavaresi di Hansi Flick sono pronti a ospitare all'Allianz Arena l'Eintracht Francoforte nella 27^ giornata di Bundesliga. Lewandowski e soci hanno nel mirino la sesta vittoria di fila in campionato, dove sono primi con 58 punti in 26 turni. Il 2-0 sul campo dell'Union Berlino nello scorso turno ha allungato la serie positiva. Di fronte ci sarà un Eintracht a quota 28 punti, che ha perso gli ultimi quattro incontri di campionato e non vince dal 7 febbraio (5-0 all'Augsburg). Quella di Monaco di Baviera sarà anche la sfida tra la difesa meno battuta della Bundes, quella del Bayern con 26 centri al passivo, e l'attacco più prolifico dal decimo posto in giù, quello dell'Eintracht con ben 39 centri realizzati.