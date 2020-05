Il protocollo partite del calcio italiano sarà molto simile al protocollo tedesco. Buona idea in questo caso copiare dal più bravo.

Nessun assembramento, distanze da rispettare senza - naturalmente - snaturare il gioco. Si deve evitare l'evitabile: esultanze di gomito, saluti di piede, proteste a distanza. Come a distanza sono le interviste. Ecco, oltre all'accredito a chi va in campo viene consegnato un sensore, che inizia a suonare se le distanze non sono rispettate.

Ancora: borracce personalizzate, pallone sanificato, doppio pullman per mantenere le distanze, prima delle formazioni c'è lo scambio dei risultati dei tamponi. I componenti della panchina si siedono in tribuna, questo in Italia, in alcuni stadi, sarà più difficile da mettere in pratica.

Allo stadio I tifosi non possono entrare ma anche per questo i tedeschi hanno trovato una soluzione fantasiosa: i cartonati... Una coccola visiva. Per l'udito invece ci pensa Sky virtual audio: La possibilità di ricreare virtualmente il suono del pubblico.

I tedeschi ci stanno dimostrando che con sicurezza e un pizzico di fantasia si può fare, ora tocca a noi.