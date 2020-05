Wolfsburg-BVB, dove vedere la partita in tv

Uno scontro in piena zona Europa, quello tra Wolfsburg e Borussia Dortmund. L'incontro, valido per la 27^ giornata del campionato tedesco, mette di fronte rispettivamente la sesta e la seconda in Bundesliga. Il Wolfsburg cerca di consolidare la posizione e tenere a distanza le inseguitrici Friburgo e Schalke 04, mentre il BVB non vuole perdere terreno nei confronti del Bayern Monaco capolista.

Dove vedere la partita in tv

La sfida tra Wolsfburg e Borussia Dortmund si giocherà sabato 23 maggio alle ore 15:30. Sarà visibile in diretta su Sky Sport Football con la telecronaca di Fabio Caressa e in modalità Diretta Gol insieme agli altri appuntamenti in contemporanea della Bundesliga con la telecronaca di Federico Zancan.