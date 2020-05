Dove vedere Borussia Dortmund-Bayern Monaco

Al Signal Iduna Park si gioca il "Klassiker" tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Match in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football alle 18.30. Ampia la programmazione di avvicinamento. Dalle 15 su Sky Sport Uno, in sequenza: la cavalcata di Borussia e Bayern che portò alla finale di Champions tutta tedesca nel 2013. Le sfide più belle degli ultimi anni tra le due squadre, lo speciale Haaland e tutti i gol in Champions di Lewandowski CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Turno infrasettimanale ma molto importante per la Bundesliga. Si gioca la 28^ giornata del campionato tedesco e a sette gare dal termine tutti i verdetti sono ancora da definirsi. Soprattutto quello che riguarda la vittoria del campionato che vede, attualmente, il Bayern Monaco favorito sul Borussia Dortmund. Sono quattro i punti di vantaggio dei bavaresi sui gialloneri, un margine che non lascia troppo tranquilli. Infatti alle 18.30 (diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Football), la squadra di Favre proverà ad accorciare le distanze. Al Signal Iduna Park di Dortmund va in scena il "Klassiker", una sfida che potrà dire molto sulle possibilità di vittoria del Meisterschale per entrambe.

Sfida assolutamente da non perdere. Al Signal Iduna Park ci si gioca una stagione. In caso di successo, il Bayern allungherebbe in classifica mettendo in ghiaccio la vittoria del campionato. Un successo del Dortmund avvicinerebbe la squadra di Favre a un solo punto di distanza permettendo anche eventualmente a Lipsia e Leverkusen di avvicinare la vetta.

Road to Wembley 2013, la cavalcata che ha portato alla finale di Champions Bayern-Borussia Il match di Dortmund è un classico del calcio europeo oltre che tedesco. Alle 15 su Sky Sport Uno si potranno rivivere le emozioni che, nel 2013, portarono le due squadre tedesche in finale di Champions. Una cavalcata fino a Wembley che sanciva il dominio del calcio tedesco legittimato, un anno dopo, dalla vittoria del Mondiale da parte della Germania. Chi vinse, dunque, la finale di Londra? Alcuni lo ricorderanno, altri potranno rivivere tutte le emozioni durante lo speciale di Sky dedicato alle due squadre.

Bundesliga Remix: in 15' le sfide più belle del passato tra Borussia e Bayern Per iniziare ad assaporare il clima del "Klassiker", alle 16 sempre su Sky Sport Uno, si potranno rivivere gol e sentimenti delle sfide più belle in Bundesliga tra i due club nel recente passato. Due squadre che, seppur divise da un'accesa, rivalità hanno spesso collaborato in tema di calciomercato. Sono molti i giocatori che nella storia recente hanno vestito entrambe le maglie.

Speciale Haaland, il ritratto del nuovo fenomeno del calcio mondiale Un vero e peroprio tormentone da quando è arrivato in Bundesliga: 10 gol in 10 partite fanno di Erling Haaland uno dei migliori giocatori del momento. A soli 19 anni contende la Scarpa d'Oro a Ciro Immobile e Robert Lewandowski. Perché allora non conoscere meglio il nuovo fenomeno del calcio mondiale? Alle 16.15 su Sky Sport Uno la storia di questo ragazzo che, dalla Norvegia, sta conquistando Dortmund. Familiari, amici ed ex compagni raccontano il 19enne mix di talento e dedizione al lavoro.

Tutti i gol di Robert Lewandowski in Champions League La sfida nella sfida di Dortmund-Bayern è quella tra due dei migliori attaccanti in circolazione. L'astro nascente Erling Haaland e il campione affermato Robert Lewandoski. L'attaccante del Bayern (che ha vestito anche la maglia del Borussia) è tra i sette giocatori che hanno segnato almeno 50 gol in Champions. Lewa è a quota 64 e condivide il quarto posto con Karim Benzema. Alle 16.45 Sky Sport Uno riproporrà tutti i gol segnati dall'attaccante polacco in Champions con le maglie di Borussia Dortmund e Bayern Monaco.

Bundesliga Live E poi spazio finalmente alla partita che sarà preceduta, alle 18.00 su Sky Sport Football, dallo studio condotto da Federica Lodi con ospiti Massimo Marianella e Riccardo Gentile. Si parlerà della super sfida tra aneddoti, ricordi, statistiche e curiosità con Niccolò Omini. Nel post le analisi sulla gara con lo "Sky Tech" e la realtà aumentata.