PROFILO



ERLING HAALAND: potenza pura per il ragazzo figlio d’arte, fisico straripante (194 cm per 87 kg) ma anche velocità e una buona tecnica di base. Proprio in progressione senza palla ha già stupito in Champions League, lui che calcia col sinistro e di testa sfrutta agevolmente la sua statura. Positiva anche l’intesa coi compagni: terminale sì, ma non solo