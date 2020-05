L'attaccante del Borussia Moenchengladbach, figlio dell'ex difensore di Juve e Parma, ha voluto dedicare il gol del momentaneo 2-0 all'Unione Berlino (partita poi vinta 4-1) a George Floyd, il cittadino afroamericano rimasto ucciso durante un arresto a Minneapolis. Dopo il gol, Thuram si è inginocchiato in segno di rispetto per Floyd e di protesta per il razzismo, rimanendo per qualche secondo in solitaria riflessione

