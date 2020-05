Gladbach-Union LIVE, occhi su Plea e Thuram

Il Bayern Monaco 'vede' il titolo. La squadra di Flick fa un sol boccone del Dusseldorf. Un 5-0 senza storia nel quale si è messo ancora in evidenza Lewandowski che non aveva mai segnato al Fortuna (doppietta) e in cui hanno trovato la rete anche Pavard e Davies. Bayern momentaneamente a +10 sul Dortmund. Nonostante la sconfitta ospiti ancora in corsa per la salvezza.