Mentre in America continuano le proteste, anche a miglia di distanza arriva un altro gesto di solidarietà per George Floyd, afroamericano morto in seguito ad un violento arresto da parte della polizia di Minneapolis. Protagonista è stato il connazionale Weston McKennie, di ruolo centrocampista, classe 1998 e originario di Little Elm, Texas. Una fascia sul braccio in ricordo del connazionale, la cui scomparsa ha già suscitato tantissime reazioni in tutto il mondo dello sport. Proprio sulla fascia era infatti presente la scritta: "Justice for George". Giustizia per George.