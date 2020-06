Due squadre in ginocchio sul campo prima della sfida di Bundesliga a Dortmund, in segno di solidarietà con il movimento #Blacklivesmatter: i giocatori e i componenti delle panchine del Borussia - che come il Bayern Monaco nel riscaldamento hanno indossato maglie speciali contro il razzismo - e dell'Hertha Berlino hanno deciso di assumere la posizione diventata simbolo della protesta per l'omicidio di George Floyd a Minneapolis da parte di un agente di polizia

CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI