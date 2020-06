Augsburg-Colonia LIVE: punti salvezza in palio

Il Colonia ha vinto soltanto uno degli 11 incroci disputati finora con l'Augsburg in Bundesliga (3-0 in casa nell’ottobre 2011). Soltanto contro l'Union (zero) e il Lipsia (0.67), i biancorossi registrano una media punti a partita in Bundesliga inferiore a quella contro l'FCA (0.73).