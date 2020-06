Dortmund-Hertha LIVE: conferme per Favre

Dopo la vittoria del Bayern nel pomeriggio il Dortmund deve vincere per rimanere in scia e continuare a sperare. Il Borussia arriva alla gara con l'Hertha dopo il convincete 6-1 sul Paderborn. Conferme per Favre che cambia il solo Hummels, squalificato. Can arretra in difesa, mentre resta ancora out Haaland, nemmeno in panchina. I berlinesi di Labbadia vogliono invece proseguire la serie senza sconfitte. Diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Football dalle 18.30