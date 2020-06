Come già fatto da Bayern Monaco e Borussia Dortmund, anche prima del calcio d'inizio di Werder-Wolfsburg e di Union Berlin-Schalke i giocatori si sono uniti alla protesta globale contro il razzismo scaturita dopo la morte di George Floyd. Tutti inginocchiati in cerchio a centrocampo restando in silenzio

