Bundesliga, calendario e orari della 33^ giornata

La Serie A verso la ripartenza, la Bundesliga verso la conclusione. Sabato 20 giugno si disputerà la 33^ e penultima giornata del campionato tedesco 2019/20, che ha già visto il Bayern Monaco laurearsi vincitore per l'ottava stagione di fila. Tutte le gare di domani sono in programma alle 15:30, per garantire la contemporaneità di alcune sfide potenzialmente decisive per decretare gli ultimi verdetti. Apertissima infatti la lotta per l'Europa: in zona Champions, tra Leverkusen e Moenchengladbach c'è un testa a testa per il quarto posto, ma nemmeno il Lipsia - oggi terzo - può essere tranquillo. Ancora più in bilico la situazione per l'Europa League, con Wolfsburg, Hoffenheim e Friburgo spalmate su soli due punti: solo una di loro resterà fuori, a meno che l'Eintracht di André Silva - in gran forma, ma indietro quattro lunghezze - non faccia il miracolo. Doppio incrocio da brivido infine nella corsa per non retrocedere: Augsburg e Mainz sono a un passo dalla salvezza aritmetica, il duello ad oggi è tra Dusseldorf e Werder Brema. Per una delle due ci saranno in palio i playout, per l'altra il baratro della Zweite. Tutte le sfide si potranno seguire in esclusiva grazie alla Diretta Gol di Sky Sport Uno, la festa del Bayern integralmente su Sky Sport Collection.



Il programma della 33^ giornata



SABATO 20 GIUGNO, ORE 15:30

Bayern Monaco-Fribugo su Sky Sport Collection in diretta. Telecronaca di Pietro Nicolodi

DIRETTA GOL" su Sky Sport Uno