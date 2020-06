Grazie alla vittoria per 1-0 in casa del Werder Brema i bavaresi possono festeggiare la matematica conquista della loro 30^ Bundesliga. Decisivo ancora una volta Lewandowski, al suo 31° gol in Bundes, il 46° stagionale. Festa contenuta per i ragazzi di Flick, che hanno indossato una maglia rossa con il numero 8, come i titoli consecutivi vinti dai tedeschi



WERDER BREMA-BAYERN: GOL E HIGHLIGHTS