André Silva segna ancora: Eintracht-Schalke 2-1

Si apre con la bella vittoria dell'Eintracht sullo Schalke il mercoledì di Bundes: Andre Silva ancora in gol. A seguire Dortmund e Lipsia vogliono blindare la partecipazione alla prossima Champions. Bayer e Gladbach sono in lotta per il quarto posto. Ma non solo: Mainz e Dusseldorf sono impegnate nella lotta per non retrocedere

EINTRACHT FRANCOFORTE-SCHALKE 04 2-1

29' Andre Silva (E), 50' Abraham (E), 59' McKennie (S)

EINTRACHT (3-5-2): Trapp; Abraham, Hasebe, N'Dicka; Danny (81' Chandler), Kohr, Ilsanker (69' Hinteregger), Rode (77' Gacinovic), Kostic; Kamada, Silva (81' dost). All. Hutter

SCHALKE 04 (4-4-2): Nuebel; Kenny, Kabak, Oczipka, Miranda (83' Thiaw); Bozdogan, McKennie, Schoepf, Becker (46' Matondo); Boujellab, Kutucu (57' Gregoritsch). All. Wagner

Ammoniti: Kamada (E), Oczipka (S), McKennie (S), Boujellab (S), Bozdogan (S), Trapp (E), Dost (E)



Espulsi: Bozdogan (S)

L'Eintracht Francoforte continua a credere alla possibilità di agganciare il settimo posto in classifica che varrebbe la qualificazione alla prossima Europa League. La squadra di Hutter vince ancora e batte lo Schalke 04 2-1 portandosi a quota 41 punti. L'Eintracht è stato trascinato alla vittoria ancora una volta dall'ex milanista André Silva che ha trovato l'11° gol in campionato, il settimo in otto partite da quando è ripartito il campionato tedesco. Il 2-0 siglato da Abraham ha reso vano il tentativo di ritorno dello Schalke che è andato in gol con McKennie prima di rimanere in dieci per l'espulsione di Bozdogan. Prosegue la caduta libera dello Schalke che non vince in campionato da ben 14 partite.