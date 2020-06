Pazzo pomeriggio in Germania. Non in Bundesliga, che si è conclusa sabato, ma in Zweite Liga, la serie cadetta dove si è giocata l'ultima giornata. 90' ricchi di colpi di scena, soprattutto per quanto riguarda il secondo posto (l'ultimo rimasto a disposizione per la promozione diretta) e il terzo, che invece garantisce la possibilità di giocarsi lo spareggio decisivo contro il Werder Brema, ovvero la 16esima in classifica della massima serie. A fare festa è stato lo Stoccarda, che torna in Bundesliga un anno dopo la retrocessione. Nonostante la sconfitta per 3-1 contro il Darmstadt, gli schwaben si piazzano secondi a quota 58 punti, dieci in meno dell''Arminia Bielefeld, capolista indiscussa. L'unico gol della squadra di Pellegrino Matarazzo (allenatore italoamericano) lo ha segnato Mario Gomez, che dopo questa partita potrebbe dire addio al calcio all'età di 34 anni.