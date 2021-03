Xabi Alonso allenerà il Gladbach

L’ex centrocampista è in vetta al campionato di terza divisione spagnola con la squadra B della Real Sociedad. Succederà a Marco Rose, che andrà ad allenare il Borussia Dortmund. Fondamentale la conoscenza del tedesco nella scelta del club

Xabi Alonso sarà il prossimo allenatore del Borussia Mönchengladbach, a partire dalla stagione 2021/22. La notizia, anticipata dalla Bild, ha trovato altre conferme in Germania. Lo spagnolo, 39 anni, attualmente guida la seconda squadra della Real Sociedad insieme ad Amorebieta ed è in vetta alla classifica nel suo girone in terza divisione spagnola. Sostituirà Marco Rose, che invece andrà ad allenare il Borussia Dortmund dal 1° luglio.