Club fermi: è tempo di pausa nazionali. Ma chi c'è in testa nei principali campionati europei? Grandi vantaggi in alcune nazioni, duelli serrati in altre. E c'è anche chi ha già vinto il titolo. Vediamo la situazione Paese per Paese partendo dai top 5 del ranking Uefa (tra parentesi, per ogni squadra, il numero di partite giocate)