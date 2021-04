Bundesliga, squadre in quarantena per chiudere la stagione

La Dfl ha deciso di predisporre la quarantena per i club di Bundesliga e Zweite Liga dopo i casi che hanno colpito l'Herta Berlino. Due le fasi previste: in un primo momento i tesserati potranno frequentare solo stadi e centri sportivi, ma sarà permesso loro di rientrare a casa. A due giornate dalla fine del campionato le squadre dovranno andare in ritiro

Terminare i campionati entro le date stabilite ed evitare di spingersi oltre anche a causa dei prossimi Europei. È questo l'obiettivo della Dfl, la Lega tedesca, che ha deciso di prevenire un ulteriore diffusione del Covid-19 e di predisporre per le squadre di Bundesliga e di Zweite Liga un periodo di quarantena . La decisione è arrivata dopo gli ultmi casi di coronavirus che hanno colpito l' Herta Berlino , messo prima in bolla e poi in isolamento domiciliare a causa dei diversi positivi tra giocatori e staff tecnico e le cui partite contro Mainz, Friburgo e Schalke, inizialmente in programma il 18, 21 e 24 aprile, sono state rinviate.

Come funzionerà la quarantena

IN ITALIA

Calcetto, stadi, palestre e piscine: le date

A fare chiarezza sugli step da seguire è stata la stessa Dfl, che attraverso il proprio sito ufficiale ha emesso un comunicato nel quale viene spiegato come funzionerà il periodo di quarantena, che si suddividerà in due fasi. In un primo momento, a partire dal prossimo 3 maggio, tutti i componenti del gruppo squadra dei club tedeschi - che dovranno sottoporsi a test anti-Covid in maniera frequente - anche se potranno tornare a dormire presso le proprie abitazioni, per evitare contatti e abbassare i rischi di contagio dovranno limitare i propri spostamenti: potranno infatti frequentare soltanto il centro di allenamento e lo stadio. In una seconda fase, a partire dal 12 maggio, quando mancheranno due turni al termine del campionato, i club andranno in ritiro presso i propri centri sportivi, come d'altra parte era già successo alla ripresa dei tornei nella passata stagione. Il periodo di quarantena terminerà soltanto una volta terminati i campionati, il 22 e 23 maggio.