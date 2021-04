3/15

Ed ecco la famosa "ruota della sfortuna". Ma per cosa si viene puniti? Le 12 diverse punizioni possono essere comminate per un arrivo in ritardo agli allenamenti o alle riunioni, per il rientro dalle vacanze in sovrappeso o per l'utilizzo di telefoni cellulari in zone e momenti proibiti, ad esempio. Quali sono invece le "penitenze" previste? Scopriamole una ad una