Una frase razzista è costata il licenziamento a Jens Lehmann, ex portiere tedesco che subì le due reti di Grosso e Del Piero nella storica semifinale del Mondiale del 2006 vinta dall'Italia per 2-0. Una vita tra i pali per lui, che da qualche tempo svolgeva un ruolo di consulenza nell'Hertha Berlino tramite il gruppo Tennor Holding, principale azionista del club. Lehmann ha chiesto, in un messaggio whatsapp, se Dennis Aogo fosse per Sky "il nero per rispettare le quote", criticando quindi il suo ruolo da commentatore. Erroneamente, però, questo messaggio è stato mandato allo stesso Aogo, che ha pubblicato la conversazione sui social e ha risposto: "Wow, sei serio? Il tuo messaggio era davvero destinato a me?". Inutili, però, le giustificazioni di Lehmann, che avrebbe provato a riparare sia privatamente che pubblicamente al suo errore. Da qui la decisione della società di licenziarlo perché "tali affermazioni non corrispondono in alcun modo ai valori che l'Hertha sostiene attivamente", si legge in una dichiarazione ufficiale del club. "L'Hertha prende le distanze da ogni forma di razzismo", ha aggiunto. Motivazioni che hanno quindi portato all'allontanamento dell'ex portiere dell'Arsenal.