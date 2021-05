Il Colonia ribalta l'1-0 subito in casa nella gara d'andata e si salva: nulla da fare per il Kiel, che non riesce a essere promosso in Bundesliga dopo il terzo posto ottenuto nella regular season di seconda divisione. Partita spettacolare, con già 4 gol nei primi 13 minuti di gioco: grande protagonista Andersson, autore di una doppietta

Il Colonia stravince il match di ritorno e spezza il sogno del Kiel di approdare in Bundesliga: nello spareggio salvezza-promozione, la formazione allenata da Funkel trionfa 5-1 e ribalta l'1-0 subito nella gara d'andata. Partita subito spettacolare, che dopo 13 minuti è già ben indirizzata in favore degli ospiti: le reti di Hector e la doppietta di Andersson (intervallata dal momentaneo pareggio di Sung) portano già il punteggio sul 3-1 in favore del Colonia. Risultato che viene ampliato ulteriormente dalla rete di Czichos e chiuso definitivamente da Skhiri per l' 1-5 finale . Si salva dunque la formazione che ha concluso la stagione regolare della Bundesliga terz'ultimo posto, nulla da fare per il Kiel che invece ha terminato al terzo posto il campionato di seconda divisione.

KIEL-COLONIA 1-5

3' Hector (C), 4' Sung (K), 6', 13' Andersson (C), 39' Czichos (C), 84' Skhiri (C)

KIEL (4-5-1): Gelios; Neumann, Wahl, Lorenz (46' Girth), Komenda (63' Kirkerskow); Bartels, Sung, Meffert, Muhling, Porath (46' Mees); Reese (80' Awuku). All. Werner

COLONIA (4-2-3-1): T. Horn; Ehizibue, Bornauw (46' Jakobs), Czichos, J. Horn (46' Mere); Skhiri, Hector; Wolf (72' Thielmann), Duda (63' Meyer), Kainz; Andersson (76' Drexler). All. Funkel

Ammoniti: Bornauw (C), Porath (K), J. Horn (C), T. Horn (C), Thielmann (C)