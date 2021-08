Si alza il sipario sulla Bundesliga 2021-2022. Oggi inizia ufficialmente il campionato tedesco: tutti a caccia del Bayern Monaco che insegue il decimo Meisterschale consecutivo. Sarà proprio la formazione di Julian Nagelsmann ad inaugurare la stagione con l'anticipo in casa del Borussia Moenchengladbach. La Bundesliga sarà in diretta su Sky che ha rinnovato il proprio impegno con il calcio tedesco acquisendo i diritti tv del massimo campionato per il quadriennio 2021/2025.