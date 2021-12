A soli 34 anni, Julian Nagelsmann fa già parte dell’élite mondiale degli allenatori. Nato e cresciuto in Bavaria, l’approdo sulla panchina del Bayern Monaco ha rappresentato il coronamento di un sogno e il compimento di un percorso importante. In questo speciale, in onda stasera alle 22.30 su Sky Sport Football e disponibile on demand- alcune leggende della Bundesliga e coloro che hanno accompagnato il giovane tecnico nel suo cammino, ce lo raccontano dentro e fuori dal campo