Haaland: "Il calcio inglese ora emoziona di più"

In un'intervista rilasciata a Sky De e ESPN, il bomber norvegese del Borussia Dortmund ha commentato la situazione in Bundesliga con gli stadi vuoti: "Mi mancano i tifosi. Da noi giochiamo a porte chiuse, in Inghilterra gli stadi sono pieni: Se guardi il calcio inglese, lo vedi che è più emozionante". Poi sui suoi obiettivi: "Posso migliorare su tutto. Un obiettivo in carriera? Non infortunarmi"

Da fine dicembre scorso in Germania tutti gli stadi sono stati chiusi per contenere la nuova ondata di Covid-19. Il calcio tedesco, quindi, è tornato a disputare partite ufficiali a porte chiuse e Erling Haaland, in un'intervista rilasciata a Sky De e ESPN, ha parlato di questa situazione tutt'altro che piacevole per un giocatore: "Ora (in Germania, ndr) non abbiamo i tifosi negli stadi. Ma in Inghilterra gli stadi sono pieni. Se guardi in tv il calcio inglese, lo vedi che è più emozionante. Il gioco stesso è più 'intenso'. Non è una bella situazione. Come ho detto: i tifosi mi mancano. Quest’anno ho giocato delle partite in cui c’erano quindicimila spettatori. Ed è stato bello. E allora penso: immagina se ce ne fossero altri trentacinquemila… Che posso dire? Speriamo tornino presto e che siano sempre di più".