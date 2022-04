Per un errore durante i cambi nel finale di gara (con il match sul punteggio di 3-1 per la squadra di Nagelsmann), la formazione baverese gioca per 20 secondi in dodici uomini. Il Friburgo valuta il ricorso che gli garantiebbe la vittoria a tavolino

Un errore davvero incredibile che potrebbe costare molto caro al Bayern Monaco . Nel successo ottenuto in trasferta contro il Friburgo (4-1 il finale), la squadra allenata da Julian Nagelsmann ha giocato per 20 secondi in 12 uomini! Incredibile, ma assolutamente vero. Minuto 85 con il match già sul 3-1 per il Bayer, doppio cambio nei bavaresi: dentro Süle e Sabitzer, fuori Tolisso e Coman . Quest’ultimo però non capisce immediatamente che tocca proprio a lui lasciare il terreno di gioco e rimane in campo per quei 20 secondi incriminati. Un errore di comunicazione che ha provocato la reazione stizzita degli uomini del Bayern, dalle vibranti proteste di Nagelsmann nei confronti del Quarto uomo a quelle del ds Salihamidzic verso l’assistente. I 20 secondi con 12 uomini in campo potrebbero, da regolamento della Bundesliga, costare al Bayern Monaco la sconfitta per 2-0 a tavolino , sempre se il Friburgo deciderà di presentare ricorso . Ed è proprio questo il nodo cruciale intorno al quale gira adesso la vicenda.

Ds Friburgo: "Ricorso? Valuteremo con calma"

Jochen Saier, ds del Friburgo, ha commentato così l’episodio a Sky Deutschland: "Devo riguardare con calma quanto accaduto. Ci siamo accorti subito che il Bayern Monaco stava giocando con 11 giocatori di movimento più il portiere, dunque abbiamo richiamato l'attenzione dell'arbitro. Non so per quanto tempo abbiano giocato in 12, poi ad un certo punto abbiamo visto Coman uscire dal campo e la situazione è tornata alla normalità. Non avevo mai vissuto un'esperienza così bizzarra, non posso dire se avrà delle conseguenza perché faremo le nostre valutazioni: l'arbitro ha valutato la situazione a lungo prima di far riprendere il gioco, noi penseremo a cosa fare". Resta dunque da capire cosa deciderà il Friburgo, squadra in piena corsa per il quarto posto in Bundesliga: l’episodio incriminato è infatti avvenuto a pochi minuti dalla fine con il match già indirizzato a favore del Bayern Monaco (3-1 il parziale).