Bundesliga, l'ultima giornata da seguire su Sky

Sabato alle 15.30 su Sky Sport si chiude la Bundesliga: il titolo è già stato assegnato al Bayern ma diverse squadre si giocano un posto in Europa, con le sole Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen sicure di andare in Champions League e altre che ballano tra Champions, Europa e Conference League. Ecco il programma delle gare, da seguire anche con Direttagol

In Germania il campionato tedesco si avvia alla conclusione e nella giornata di sabato 14 maggio metterà in scena l’ultima giornata di Bundesliga, con la 17^ di ritorno. Un turno da vivere su Sky e in streaming su NOW, con tutti i match alle 15.30, da seguire in contemporanea grazie a Diretta Gol e con un incontro live in formato integrale. Inoltre, in diretta alle 15 e alle 17.30, su Sky Sport Football e Sky Sport 24 studi pre e post partita all’interno de ““La Casa dello Sport Internazionale”; con la conduzione di Federica Lodi, in compagnia di Paolo Ciarravano.

Alcuni verdetti sono stati già scritti, come quello per il titolo, andato al Bayern Monaco, e per la retrocessione, con il Greuther Furth che scende di categoria, altri ancora da scrivere. Diverse squadre si giocano un posto in Europa, con le sole Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen sicure di andare in Champions League e altre che ballano tra Champions, Europa e Conference League.

Tra queste ci sono Lipsia e Friburgo, in lotta per l’ultimo posto che vale la Champions, con la prima attualmente in quarta posizione con 57 punti e la seconda quinta con 55. Lipsia in casa dell’Arminia Bielefeld, penultimo e con poche speranze di salvezza, mentre il Friburgo andrà a Leverkusen, sul campo di un tranquillo Bayer. Questo sarà il match che verrà trasmesso in diretta integrale, anche su Sky Sport 4K, il canale Sky interamente dedicato al mondo del calcio e dello sport in 4K HDR, sul 213 di Sky Q via satellite.

Due le squadre che puntano ad evitare lo spareggio che sancirà chi giocherà nella prossima stagione in Bundesliga e chi, invece, in Zweite Liga, la seconda divisione tedesca. Si tratta dello Stoccarda, terzultimo con 30 punti, e dell’Hertha Berlino, quartultimo a quota 33. Allo Stoccarda, che ha una migliore differenza reti, serve assolutamente vincere in casa contro il Colonia e sperare nella contemporanea sconfitta dei berlinesi a Dortmund contro il Borussia. Infatti, in caso di arrivo a parità di punti, Stoccarda salvo ed Hertha allo spareggio contro la terza della Zweite Liga.

L’ultima giornata di Bundesliga in diretta su Sky SABATO 14 MAGGIO, ore 15.30 Bayer Leverkusen-Friburgo ( Sky Sport 251, in streaming su NOWe Sky Sport 4K, telecronaca Pietro Nicolodi)

Sky Sport 251, in streaming su NOWe Sky Sport 4K, telecronaca Pietro Nicolodi) “Diretta Gol” (Sky Sport Football e in streaming su NOW) - Wolfsburg-Bayern Monaco (telecronaca Filippo Benincampi) - Borussia Dortmund-Hertha Berlino (telecronaca Filippo Benincampi) - Arminia Bielefeld-Lipsia (telecronaca Marco Frisoli) - Stoccarda-Colonia (telecronaca Christian Giordano) - Union Berlino-Bochum (telecronaca Dario Massara) - Mainz-Eintracht Francoforte (telecronaca Luca Mastrorilli) - Borussia Moenchengladbach-Hoffenheim (telecronaca Luca Mastrorilli) - Augsburg-Greuther Furth (telecronaca Luca Mastrorilli) - Bayer Leverkusen-Friburgo (telecronaca Davide Polizzi) disponibili su Sky Go, anche in HD