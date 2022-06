La Premier League ha pubblicato le date del calendario della stagione 2022/23 che potrete seguire tutta in esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte venerdì 5 agosto con l’anticipo della prima giornata tra Crystal Palace e Arsenal; il giorno dopo in campo Liverpool, Tottenham e Chelsea, poi tocca alle due di Manchester. Il 12 novembre la pausa per i Mondiali, si riparte il 26 dicembre con il Boxing Day

Si riparte dal Manchester City campione, con tutte le altre big pronte a cercare di spodestarlo. Dal Liverpool che nell’ultima stagione ha lottato fino alla fine con la squadra di Guardiola, al Tottenham di Conte con un Perisic in più, fino alle altre grandi in cerca di riscatto: Chelsea, Manchester United, Arsenal. Proprio i Gunners daranno il via al campionato 2022/23, con il calendario reso noto dalla Premier League che prevede il via venerdì 5 agosto.

Dove vedere la Premier in tv

vedi anche

Le (ultime) nuove maglie dei top club d'Europa

Sky si conferma la casa della Premier League e trasmetterà in esclusiva tutto il campionato 2022/23 (così come le stagioni 2023/2024 e 2024/2025), visibile anche in streaming su NOW. Fino a sette match in esclusiva per ogni turno, compresi i Friday Night e i Monday Night, oltre al tradizionale e immancabile Boxing Day di Santo Stefano. Senza dimenticare gli studi pre e post partita per gli incontri del sabato e della domenica e le rubriche dedicate, come Premier League Remix, per rivedere tutti i gol di ogni turno di campionato, e Premier League Stories, con tante storie legate ai grandi personaggi di oggi e di ieri del campionato inglese. Highlights, news e approfondimenti naturalmente anche su Sky Sport 24, sul skysport.it e sui canali social di Sky Sport.