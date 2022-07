Episodio curioso durante la Supercoppa tra Lipsia e Bayern. Al 93’, sul punteggio di 3-4, infortunio per Davies e pallone messo fuori dai bavaresi. Sulla rimessa laterale Lipsia, Dani Olmo riceve palla e la lascia furbescamente sulla linea laterale. Quel tanto da renderla ancora in gioco. Lucas Hernandez, sicuro che il pallone sia uscito, si prepara alla rimessa. Ma arriva il fischio per fallo di mano e punizione per il Lipsia. Tra incredulità e proteste. IL VIDEO

