Tanti gol ed emozioni nella prima giornata del campionato tedesco. Dopo la goleada del Bayern a Francoforte, arrivano le quattro reti del Friburgo contro l’Augusta. Vince anche il Borussia Mönchengladbach per 3-1 contro l’Hoffenheim. Stesso risultato per l’Union Berlino nel derby contro l’Hertha. Pari e spettacolo tra Wolfsburg e Werder Brema (2-2), mentre il Magonza vince a Bochum 2-1. In campo Dortmund-Bayer Leverkusen

EINTRACHT-BAYERN 1-6: GOL E HIGHLIGHTS