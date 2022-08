I campioni in carica del Bayern dominano la prima giornata in casa dell'Eintracht. Lewandowski non c'è più ma la squadra di Nagelsmann continua a segnare: sblocca subito Kimmich, poi rete di Pavard. Tris di Mané al 30', poker di Musiala e gol anche di Gnabry, tutto in un tempo. Solo un pasticcio di Neuer concede una rete all'Eintracht, dove gioca titolare (in campo 75') l'obiettivo della Juve Kostic. Nel finale doppietta di Musiala